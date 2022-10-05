Алісі сьогодні виповнилося 11 років.

Українська співачка Оля Полякова публічно привітала свою молодшу дочку Алісу з днем народження. Дівчинці виповнилося 11 років. Знаменитість поділилася фотографіями спадкоємиці, яка з роками все більше і більше стає схожою на свою зіркову матір.

"Моя Аліса! Сьогодні день народження цієї чудової і дивакуватої дівчинки. Я так хочу, щоб у неї все було добре, щоб була здорова і щаслива, а ще щоб її головне бажання збулося, і це не подарунки, іграшки, і навіть не домашні тварини... Це повернутися в мирну Україну, додому! Сьогодні наші діти хочуть одного - бути вдома з батьками і мирного неба! Нехай так і буде!"- написала тренерка шоу "Голос країни" у своєму блозі.

Відзначимо, зараз обидві дочки Олі Полякової знаходяться в Лондоні. Старша дочка Марія поступила там в престижний музичний вуз і переїхала жити в гуртожиток. Молодша Аліса пішла в школу в Лондоні. Хоча, як зізналася Полякова-старша, її молодша дочка дуже болісно прийняла той факт, що їй доведеться вчитися тепер за кордоном.

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Нагадаємо, Полякова з дітьми відвідала похорон Єлизавети II і розповіла про стрес молодшої дочки.

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