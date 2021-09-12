Телезірка вийшла в світ в незвичайному образі.

Американська телезірка Кім Кардашьян прилетіла в Нью-Йорк напередодні балу Met Gala 2021. Вона під'їхала до готелю на чорному позашляховику, але приводом для обговорення стало зовсім не це.

Так, світська левиця вийшла з машини в чорному total-look від всесвітньо відомого бренду Balenciaga - в шкіряним штанях, тренчі з широким поясом, в ботильонах на підборах і в шкіряній балаклаві. Доповнила вона такий провокаційний образ маленькою білою сумочкою зі стразами.

"Хто-небудь ще відчуває сильні емоції від Американської історії жахів?", "Ти в порядку?", "Боже, це виглядає так нерозумно, чорт візьми", "Кім, ти щось бачиш?",- пишуть фани в коментарях.

Хто така Кім Кардашьян

Кімберлі Ноель Кардашьян Вест - американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель. Учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками (США)" і "Сімейство Кардашьян".

З 24 травня 2014 року Кім заміжня втретє за репером Каньє Вестом, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя четверо дітей.

У січні 2021 року стало відомо, що Кардашьян розлучається з чоловіком Каньє Вестом.

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Автор: Діана Могилєвич