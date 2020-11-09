Іван Дорн взяв участь у програмі про екологію.

Український співак Іван Дорн взяв участь у програмі російської телеведучої Ксенії Собчак про екологію.

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В ході програми Дорн почав прибирати сміття в Москві. В результаті Ксенія поцікавилася у нього де брудніше - в Києві або Москві. На що артист відповів досить лаконічно.

"Я не знаю, насправді... Думаю, що скрізь однаково. Однаково брудно", - сказав Дорн.

При цьому така відповідь Собчак не влаштувала і вона вирішила все ж з'ясувати з Іваном це питання. Але їй не вдалося розговорити його на цю тему.

"У мене немає ніякого грязевимірювача... можу сказати, що в тому місці, де ми були під Києвом, винесли шість пакетів сміття одразу ж. Хвилин 15 нам знадобилося. Так що робіть висновки самостійно. А в пропаганді Собяніна (мер Москви Сергій Собянін, - УНІАН) я не збираюся брати участь", - додав Дорн.

Хто такий Іван Дорн:

Іван Дорн народився 17 жовтня 1988 в Челябінську

На премії МузТВ-2012 був номінований в категорії "Прорив року"

На своїх концертах виступає за єдність народів і абстрагується від політичних ігор

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Автор: УНІАН