Український співак Іван Дорн взяв участь у програмі російської телеведучої Ксенії Собчак про екологію.
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В ході програми Дорн почав прибирати сміття в Москві. В результаті Ксенія поцікавилася у нього де брудніше - в Києві або Москві. На що артист відповів досить лаконічно.
"Я не знаю, насправді... Думаю, що скрізь однаково. Однаково брудно", - сказав Дорн.
При цьому така відповідь Собчак не влаштувала і вона вирішила все ж з'ясувати з Іваном це питання. Але їй не вдалося розговорити його на цю тему.
"У мене немає ніякого грязевимірювача... можу сказати, що в тому місці, де ми були під Києвом, винесли шість пакетів сміття одразу ж. Хвилин 15 нам знадобилося. Так що робіть висновки самостійно. А в пропаганді Собяніна (мер Москви Сергій Собянін, - УНІАН) я не збираюся брати участь", - додав Дорн.
Хто такий Іван Дорн:
- Іван Дорн народився 17 жовтня 1988 в Челябінську
- На премії МузТВ-2012 був номінований в категорії "Прорив року"
- На своїх концертах виступає за єдність народів і абстрагується від політичних ігор
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