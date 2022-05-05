Співак готовий приїхати в Росію тільки за однієї умови.

Український співак Іван Дорн відреагував на заборону в'їзду йому в Росію на 50 років. За словами артиста, найближчим часом він не збирався летіти в країну-агресор.

При цьому він заявив про готовність відвідати Росію, але тільки за умови, що вона стане підконтрольною Україні територією.

"Може, приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором. Почнемо з Краснодарського краю – заберемо його назад, Таганрог, все інше, а потім до Москви дійдемо, поставимо прапор. Скажімо: "Нам не потрібно до вас їздити, тепер ви до нас будете їздити", - сказав Дорн в інтерв'ю Факти.ICTV.

Також він зазначив, що чекає смерті "фюрера" Володимира Путіна. Особисто бути присутнім на похоронах він не хоче, але обов'язково відзначить цю подію.

Крім того, Дорн планує з нагоди перемоги України у війні організувати масштабний концерт.

"Свято нашої перемоги буде реально класним! Я на нього дуже чекаю і, сподіваюся, воно відбудеться якомога швидше", – додав музикант.

Раніше УНІАН назвав 30 українських артистів, яким заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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