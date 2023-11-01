За словами Беспалова, Дорн досі не розуміє, що відбувається в Україні.

Оглядач українського шоу-бізнесу і пліткар Богдан Беспалов заявив, що співак Іван Дорн виступить на Балі в новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня.

Однак є один нюанс. За словами Беспалова, на корпоративі будуть присутні росіяни. Вони вже щосили рекламують виступ Дорна в соціальних мережах.

Блогер зазначив, що Дорн не живе в Україні, він відбитий від реальності, не розуміє, що відбувається в країні і не розуміє тих чи інших тем, важливих для українського суспільства.

"Іван Дорн, який втік, відмовчувався, а потім з'явився і випустив якусь українську пісню, все-таки їде виступати для "хороших росіян". І не тільки на Балі. Згадаймо 2014 рік, коли почалася війна і всі говорили: "Це десь там, це не з нами", артисти закрили очі на все, що відбувається і говорили, що це політика і не потрібно їх вмішувати. А зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли по нас випускають ракети і щодня гинуть люди, Ваня Дорн поїде виступати для росіян", - говорить Беспалов на своєму YouTube-каналі.

Він припустив, що в голові Дорна ситуація має такий вигляд: не Росія напала на Україну, а Путін.

"Це найстрашніше формулювання, тому що тут тонка грань", - додав блогер.

Позиція Івана Дорна щодо війни

У лютому 2022 року Іван Дорн виступив проти вторгнення Росії в Україну, після чого потрапив до списку артистів, яким заборонена концертна діяльність у країні-агресора.

Пізніше Дорн оголосив про припинення роботи з російськими артистами і брендами, лейбл Дорна Masterskaya закрив свій музичний каталог для Росії та Білорусі.

Крім того Дорн не став випускати новий, майже готовий, російськомовний альбом "Dorndom".

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