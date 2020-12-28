Співачка часто розповідає шанувальникам смішні історії з життя.

Українська співачка Jerry Heil розповіла, що перший її поцілунок відбувся в 17 років. Але тоді він їй зовсім не сподобався.

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За словами зірки, поцілунок був огидним. Вона йшла додому і плювалася.

"Мій перший поцілунок був огидним! Наступного дня він надіслав повідомлення: "Ой ще скажи, що йшла додому і плювалася". Я плювалася. Лютий був холодним, пам'ятаю, але я з того вечора включила мінус максимальний. Бідний хлопець. Назвемо його М. Плювалася я і не знала, що скоро ледь не блювати буду від сорому, дізнавшись, що зробила моя мама, поки я ніяковіла на своєму першому в житті побаченні", - написала співачка.

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Автор: Діана Могилєвич