Екс-солістка гурту "НеАнгели" розповіла і як боротися з похміллям

Співачка Слава Камінська поділилася тим, що допомагає їй не набрати вагу під час свят та добре почуватися після застілля.

Свої таємниці зірка розкрила на знімальному майданчику шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

"Зазвичай після Нового року у всіх інтоксикація і ніхто не їсть. Так і скидаємо вагу, у мене теж буває", - каже Камінська.

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Щоб побороти похмілля, вона радить утриматись від вживання алкоголю.

"Якихось народних методів не знаю, хіба що святкувати і не зупинятися", - додала співачка.

Робота над святковими програмами нерідко стартує ще восени, буває — навіть влітку. Але за будь-яких умов можна створити новорічну атмосферу. Щоб створити святковий настрій, Камінській потрібні знайомі нам усім атрибути.

"Мандарини, "олів’є", "шуба", ялинка і морда в салаті. "Олів’є" готую за традиційним рецептом, огірок у мене обов’язково має бути солоним, а не свіжим. Додаю все, що є в холодильнику, як-то кажуть: "Все полезно, что в рот полезло", - жартома розповіла артистка.

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Автор: Анастасія Печенюк