Учасники гурту приміряли на собі вишиванки різних кольорів – бежевого, білого та чорного.

Учасники українського гурту Kalush Orchestra, які 14 травня виступлять у фіналі Євробачення-2022 у місті Турин з піснею "Стефанія", поділилися із шанувальниками світлиною в вишиванках.

На фото, опублікованому на офіційній сторінці групи в Instagram, Олег Псюк разом з Сашком Табом, Килименном та мультиінструменталістами Тимофієм Музичуком і Віталієм Дужиком продемонстрували національні елементи гардероба українців.

Учасники гурту приміряли на собі вишиванки різних кольорів – бежевого, білого та чорного.

"Українська вишиванка – це класно. Українська музика – це вайб", – йдеться в дописі до публікації.

Варто зазначити, що і під час виступу на Євробаченні, гурт вирішив обрати для сценічного образу національні костюми. Команда підібрала для Олега Псюка буковинський кептар початку ХХ століття густо розшитий бісером та яскраву сорочку.

Тимофій Музичок, який співає приспів, на сцені виступатиме в автентичних речах із міксом досконалої репліки національного гуцульського вбрання. Його образ складають сорочка, черес та гордість аутфіту – старовинний сердак (свитка).

До образу Сашка Таби (бек-вокал) додали автентичну колекційну буковинську тайстру (торбину) та традиційну українську хустку у вигляді бандани.

Нагадаємо, Kalush Orchestra після вибухового виступу у першому півфіналі потрапили у фінал Євробачення 2022.

За словами Андрія Данилка, у Kalush Orchestra є всі шанси на перемогу.

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