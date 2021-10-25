Подружжя зустрілися з Артуром Пирожковим і його дружиною.

Українські артисти Потап і Настя Каменських, які нещодавно відзначили річницю розпису, відпочивають у Дубаї. Вони охоче діляться фотографіями з відпустки і навіть записують відео в TikTok.

Цього разу Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій вони з Настею позують з російським артистом Артуром Пирожковим (Олександр Ревва, - справжнє ім'я) і його дружиною Анжелікою.

"Люблю фоткатися з красивими людьми. Обожнюю цю парочку, Семен і Одарочка, а точніше Енжі-Бейбі і Алекс - мачо! Красиво, затишно, весело, інформативно і дружно", - підписав фото Потап.

Так, і Потап, і Артур позували в штанях і сорочках, а ось дівчата підібрали більш романтичні вбрання. Настя постала в міні-сукні кольору айворі, яке виконано з глибоким декольте. А ось Анжеліка також підібрала міні-сукню з рукавами-ліхтариками. Обидві дівчини доповнили образ туфлями на високих підборах.

Читайте такожМеладзе подарував Брежнєвій на річницю весілля каблучку за 600 тисяч гривень (фото)Нагадаємо, раніше Настя Каменських розкрила шокуючі подробиці особистого життя.

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Автор: Діана Могилєвич