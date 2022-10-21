Офіційно співачка не перебуває у стосунках.

Українська співачка Тіна Кароль, яка в 2013 році втратила свого чоловіка, заговорила про самотність. Вона зробила дуже чуттєвий пост в своєму Telegram-каналі, піднявши тему впливу самотності на її творчість і стан в цілому.

"Самотність ніколи не зникне! Вона як кислота роз'їдає твоє серце, мозок, шлунок, і де там болять груди, кажуть, там живе душа. Самотність - це тінь свідомості! Потрібно зрозуміти одне: якщо ти піддаєшся цьому впливу, тебе спустошує і руйнує, тебе стирає як особистість, ти черв'як. Зроби цю самотність інструментом, ключем до творчості, яка буде пронизана або протестом, або пошуком світла. Зроби його стимулом до нестримної жадобі бажаного результату!" - висловилася Кароль.

Чим займається Тіна Кароль під час війни

Артистка активно дає благодійні концерти в різних країнах світу. Наприклад, нещодавно вона прилітала в Лос-Анджелес, щоб побачити захисників Маріуполя, які знаходяться там на реабілітації.

Крім того, Кароль виступала з концертами, зароблені кошти від яких вона направила на підтримку рідної країни і їх співгромадян.

Нещодавно Тіна представила публіці нову пісню "Вільні. Нескорені" і ефектний кліп на неї.

Нагадаємо, Тіна Кароль послала Собчак за висловлювання про "нацистів і бандерівців".

Вас також можуть зацікавити новини: