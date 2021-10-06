Поки співачка відпочиває в Дубаї, його колишній чоловік разом з новою пасією проводить час в Туреччині.

Молода наречена Мурата Налчаджіоглу, колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, похвалилася витонченою фігурою в купальнику. Лілія позувала біля яхти в Туреччині, де вона проводить час разом зі своїм обранцем.

Новий знімок наречена екс-чоловіка Лорак показала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Лілія, яка працює візажистом в Києві, позує в яскравому купальнику. Дівчина виглядає щасливою, зовсім недавно Мурат Налчаджіоглу зробив їй пропозицію руки і серця.

У коментарях користувачі порівнюють нову пасію бізнесмена з його колишньою дружиною. Багато хто відзначає, що молода наречена Налчаджіоглу виглядає краще Ані Лорак, яку постійно критикують за фотошоп.

"Кароліна (справжнє ім'я Лорак, - УНІАН) програла", "краще Лорак", "точена фігурка", "тут і фотошоп не потрібен", - написали захоплені коментатори. Сама наречена екс-чоловіка співачки вважає за краще не відповідати на провокації та не реагує на порівняння із зіркою.

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу - що відомо

Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу були одружені з 15 серпня 2009 року. У 2011 році співачка народила від нього дочку.

У 2018 році чоловіка Ані Лорак вперше спіймали на зраді. Після цього стало відомо, що бізнесмен зраджував співачку вже кілька разів.

На тлі гучного скандалу коханка чоловіка Ані Лорак замахувалася на звання "Міс Україна Всесвіт-2018". Також вона хвалилася величезним кільцем і букетом троянд.

Після цього Ані Лорак заявила, що не зможе пробачити зраду, а Налчаджіоглу вперше прокоментував чутки про розлучення зі співачкою.

31 Січня 2019 року Ані Лорак офіційно розлучилася з турецьким бізнесменом. Вже влітку екс-чоловік співачки показав нову пасію, але їхні стосунки протрималися недовго. У 2021 році бізнесмен закрутив новий роман з молодою дівчиною з Києва, а в серпні він зробив їй пропозицію.

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Автор: Віолетта Орлова