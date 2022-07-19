Актриса зізналася, що життя ніби випробовує її на міцність.

Українська актриса Ксенія Мішина розповіла в інста-сторіз, що пережила чергову зраду. За її словами, часом їй здається, що життя випробовує її на міцність. У ці моменти їй хочеться задати всього одне питання: "Може досить?"

Вона додала, що зараз багато хто переживає стрес, і на кожній людині він відображається по-різному.

"Люди вивертають назовні свої слабкі сторони і опускаються просто нижче плінтуса", - написала Мішина.

Крім того, Мішина зізналася, що її в житті часто зраджували, і тоді вона думала, що проблема в ній. Але зараз вона усвідомила, що люди так чинять тому, що вони такі, а вона до їх поведінки відношення не має.

"Що ж, урок пройдено! Попри те, що все ще іноді боляче усвідомлювати, що довіра, яку ти даруєш комусь, чи то близькій людині, чи то співробітнику, чи то другу - це не завжди виправдана цінність", - додала Мішина.

Більше ніяких подробиць Мішина не розкрила. Вона не розповіла, хто її зрадив або що сталося в цілому.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла, що зараз з квартирою, яку вона купила до 24 лютого.

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