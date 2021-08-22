Катя Осадча вже повернулася з пологового будинку додому.

Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала в Instagram нову фотографію.

У кадрі зірка позує в білій сукні довжини міді, а на руках тримає новонародженого сина. Катя позувала на тлі воріт, які прикрашені безліччю повітряних куль.

"Ми вдома! Юро, ти вигадник! Спасибі, що не втомлюєшся робити сюрпризи", - підписала кадр Осадча.

Нагадаємо, 19 серпня Катя Осадча втретє стала мамою. Вона народила Юрію Горбунову другого сина, а також у неї є старший син Ілля від попереднього шлюбу.

Як Юрій і Катя назвуть сина поки невідомо. Але зате ми вже знаємо, що ім'я малюка не буде починатися на букву "І".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич