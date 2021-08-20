"Це буде точно не на літеру "І"", - зізналася телеведуча.

Телеведуча Катерина Осадча, яка нещодавно втретє стала мамою, вже почувається добре, але залишається з малюком в пологовому будинку, поки її чоловік разом з їхнім другим сином знаходяться вдома.

Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

Осадча зізналася, що вони з Юрієм Горбуновим ще не визначилися з вибором імені для своєї дитини.

"У нас все ще є кілька варіантів. І я це не жартую. Це буде точно не на букву "І", бо імена на "І" в моїй голові закінчилися... Справа у тому, що третьою я чекала на дівчинку. Ну, все ж таки, хотілося. А через те, що у нас третій хлопець, з новим чоловічим ім’ям мені трохи важче, ніж два попередні рази. Насправді стільки багато гарних чоловічих імен, що у мене п’ять варіантів", - поділилася Осадча.

Ведуча подякувала всім від себе і чоловіка за привітання і підтримку. За її словами, на поповнення в родині вони чекали трохи пізніше, тому на наступні кілька тижнів було багато планів, але сталося по-іншому.

Читайте такожКатя Осадча" засвітила " вагітний живіт у купальнику (фото)Незважаючи на це, вона закликала всіх глядачів дивитися концерт "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою. Літня серія", який покажуть на телеканалі "1+1" 22 серпня о 20:15.

Це стане початком тижневого телемарафону проектів до Дня Незалежності України на каналі. У цей час на глядачів чекатимуть святкові програми та неймовірні концерти.

Ведуча зазначила, що команді було приємно, коли після тривалої перерви через пандемію open-air зібрав 2,5 тисячі глядачів.

"Наші зірки і ми готували багато сюрпризів. Це масштабні постановки, дуети, і, в першу чергу,прем’єри. Нас особливо дивували дуетами Тіна Кароль і KAZKA, Jamala і TAYANNA та інші. Взагалі зірки тримали свої прем’єри до літа, тому що наш концерт мав відбутись у квітні, ми його переносили. І нарешті ці всі гучні прем’єри зазвучать на великій сцені", - зазначила Катерина.

Також у концерті взяли участь Макс Барських, The Hardkiss, Оля Полякова, NK, Наталія Могилевська, група Go_A, інтернет-сенсація Wellboy і багато інших.

Нагадаємо, що нещодавно Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували вечірку Baby Shower - свято, яке батьки проводять перед народженням дитини. Несподіванкою було те, що навіть для гостей заходу стать дитини залишили в секреті.

Автор: Станислав Кожемякин