Модель порадувала фанів сексуальним фото.

Відома модель Кайлі Дженнер оприлюднила в соціальній мережі Instagram сексуальний знімок.

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На фото вона позує біля стіни в обтислій міні-сукні оранжевого кольору. Прикрашена сукня безліччю вирізів, крізь які просвічується тіло Кайлі, а особливо груди. Варто відзначити, що під таке вбрання дівчина не одягала білизну.

Крім того, Кайлі заплела своє розкішне волосся в косичку, а на обличчя нанесла нюдовий макіяж. З прикрас вона обрала різні браслети і годинник.

"Ось це дівчина", "Королева", "Найкраща", "Готовий одружитися з тобою хоч зараз", - пишуть фанати.

Хто така Кайлі Дженнер:

Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія

Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені

Вона успішно веде свою сторінку в Instagram, і в 2018 році очолила список найдорожчих зірок Instagram

У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії

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Автор: Діана Могилєвич