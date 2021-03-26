23-річна модель відвідала захід разом зі своєю старшою сестрою Кендалл.

Відома модель Кайлі Дженнер побувала на вечірці з нагоди випуску альбому Джастіна Бібера Justice, яка проходила 25 березня в одному з клубів Західного Голлівуду.

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23-річна модель відвідала захід разом зі своєю старшою сестрою Кендалл.

Кайлі вибрала для вечірки досить відверте вбрання. Вона була в міні-сукні, яка повністю оголювала її живіт і спину, та у напівпрозорій червоній сітці. Образ доповнювали шкіряний червоний плащ, кейс Louis Vuitton й чорна захисна маска.

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Автор: Катерина Шварц