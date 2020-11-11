Модель показала кумедне фото.

Відома модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в міні-сукні з цікавим принтом. Особливістю цієї сукні є те, що під грудьми там широкий виріз. Напевно, Кайлі хотіла показати себе з кращого боку, а вийшло як завжди. В результаті груди випали. І зовсім незрозуміло, чи то це форми у неї дуже пишні, чи то сукня на кілька розмірів менше.

Також варто відзначити, що дівчина перефарбувалася в блонд. Фанати оцінили зміну зачіски і залишили позитивні відгуки.

Хто така Кайлі Дженнер:

Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія

Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені

Вона успішно веде свою сторінку в Instagram і в 2018 році очолила список найдорожчих зірок Instagram

У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії

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Автор: Діана Могилєвич