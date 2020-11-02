Такий образ модель підібрала для святкування Halloween.

Відома модель Кендалл Дженнер опублікувала в Instagram нові фотографії з дня святкування Halloween.

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На знімках вона постала в образі іншої моделі Памели Андерсон. Своє темне волосся вона змінила на блонд, зробила тоненькі брови і нанесла макіяж в точності як у Памели.

Варто відзначити, що стиліст у Кендалл справжній професіонал. Адже дівчат взагалі не відрізнити. Буквально за кілька годин фото набрали майже два мільйони лайків.

Хто така Кендалл Дженнер:

Кендалл Дженнер народилася 3 листопада 1995 року в місті Лос-Анджелес, штат Каліфорнія

По материнській стороні є єдиноутробною сестрою Кортні, Кім, Хлої і Роба Кардашьян

У вересні 2017 року, фешн-видання Daily Front Row назвало Кендалл "модною іконою десятиліття"

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Автор: Діана Могилєвич