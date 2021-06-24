Дружина принца Гаррі Меган Маркл на церемонію відкриття статуї не приїде.

1 липня принци Вільям і Гаррі зустрінуться на території Кенсінгтонського палацу, де відбудеться відкриття статуї принцеси Діани.

Раніше повідомлялося, що брати будуть присутні на заході без своїх дружин. Але тепер з'явилася інформація про те, що до принца Вільяма приєднається його дружина герцогиня Кетрін.

Як повідомляє The Mirror тріо приїде разом, але кожен з братів виступить окремо зі своєю промовою. Вони віддадуть данину не тільки пам'яті принцеси Уельської, якій 1 липня виповнилося б 60 років, але і таланту скульптора Йена Ренк-Бродлі, який працював над проєктом з 2017 року.

Наближені до палацу джерела розповіли, що герцогиня Кембриджська спостерігала всі ці роки за створенням статуї і роботою скульптора, тому без жодних сумнівів хоче бути поруч з чоловіком в цей важливий день. Поки що ця інформація залишається на рівні чуток і палац її офіційно не підтверджує.

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Також раніше ходили чутки, що дружина Гаррі Меган Маркл поставила йому ультиматум і заявила про своє бажання в онлайн-форматі виступити на відкритті статуї. Палац навряд чи підтримає цю ініціативу. Особливо, з огляду на те, скільки всього Меган і Гаррі наговорили про королівську сім'ю в своєму інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Очікується, що герцогиня Кембриджська допоможе своєму чоловіку принцу Вільяму і його брату Гаррі виступити єдиним фронтом на заході і зробить все можливе для примирення братів. Минулого разу вони зустрічалися на похороні принца Філіпа в квітні, передає ТСН.

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Автор: Ірина Погоріла