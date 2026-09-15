Геловін під загрозою: спека може зіпсувати головний символ свята

Виробники вже радять не вирізати гарбузи, а натомість малювати на них або розфарбовувати.

Цьогорічні гарбузи до Геловіну можуть виявитися замалими для традиційного вирізання ліхтарів. Як пише The Independent, причиною стали рекордні хвилі спеки та тривала посуха, які негативно вплинули на ріст урожаю.

"Помаранчеві гарбузи традиційно є одним із головних символів осіннього свята, коли з них вирізають моторошні обличчя та інші фігури. Однак фермери попереджають, що цього року плоди можуть бути майже вдвічі меншими за звичайні. Крім того, їхня шкірка стала товстішою, через що вирізати її буде складніше", - йдеться у статті.

Проблеми виникли через високі температури. Коли повітря прогрівається до 30°C, гарбузи ростуть повільніше. У Великій Британії з травня по вересень зафіксували п’ять хвиль спеки поспіль, а температура перевищувала 30°C протягом 40 днів. Саме на цей період припадає пік росту гарбузів, пояснюють автори.

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Ситуацію погіршила й посуха, яку оголосили на більшій частині території Англії та Уельсу. Через нестачу води рослини не змогли досягти свого звичайного розміру.

"У спеку гарбузи просто перестали рости раніше, навіть коли в ґрунті була волога. Поєднання нестачі води та високих температур стало подвійним ударом", – розповів The Telegraph фермер Девід Коултер із Home Farm Pumpkins у графстві Саффолк.

Деякі виробники вже радять родинам цього року не вирізати гарбузи, а натомість малювати на них або розфарбовувати їх до Геловіну. Інші вважають ситуацію гарною нагодою поговорити з дітьми про те, як погодні умови впливають на вирощування сільськогосподарських культур.

Президент Country Land and Business Group Гевін Лейн зазначив, що нинішня ситуація може стати приводом для батьків пояснити дітям, як зміни погоди впливають на врожай і чому в майбутньому вирощувати овочі може бути дедалі складніше.

"Це вдалий момент для батьків, щоб поговорити з дітьми про вплив погоди на вирощування сільськогосподарських культур і потенційні труднощі з вирощуванням овочів у майбутньому", – сказав він.

Гарбузи – далеко не єдина культура, яка постраждала цього року від посухи та спеки.

Поганим виявився і врожай картоплі: бульби виросли настільки маленькими, що великий виробник картоплі фрі McCain почав закуповувати торішні запаси, щоб підтримувати роботу своїх підприємств.

Зменшилися також яблука, а дозрілі плоди почали опадати раніше. Виробники сидру попереджають, що спека призвела до підвищення вмісту цукру в грушах та яблуках. У результаті сидр, виготовлений із цьогорічного врожаю, може мати вищий вміст алкоголю.

Спека почала впливати на шампанське: що відбувається

Нагадаємо, виробники ігристого вина звертають дедалі більше уваги на виноградники в Англії через зміни погодних умов на півдні країни. Французький виробник шампанського Taittinger уже володіє виноградником у графстві Кент, а Vranken-Pommery відкрив виноробне господарство в Гемпширі.

Також стало відомо, що аномально спекотне літо у Франції може призвести до того, що в регіоні вироблять найміцніше шампанське в його історії . Вміст алкоголю може сягнути 15%. Йшлося, що зазвичай виробники мають дотримуватися суворих правил, які обмежують міцність напою на рівні 13%, але цього разу Національний інститут походження та якості Франції дозволив відхилення від норми.

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