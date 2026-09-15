Шалений спринт по Лондону: цікаві факти про трилер 'Біжи!' з Ґаль Ґадот

У новому гостросюжетному екшен-трилері зірка "Диво-жінки" вступає у відчайдушну гонку з часом.

На що здатна матір, чия звична ранкова пробіжка в одну мить перетворилася на кошмарну гру на виживання, де ціною кожної загубленої секунди є життя її дитини? Відповідь на це питання – у напруженому трилері "Біжи!" (The Runner), який виходить в українських кінотеатрах вже 17 вересня 2026 року.

УНІАН разом із офіційним дистрибутором стрічки в Україні, компанією Adastra Cinema, розповідає цікаві подробиці про цю шалену історію із Ґаль Ґадот ("Диво-жінка", "Червоне повідомлення", "Білосніжка", франшиза "Форсаж") у головній ролі.

Про що фільм

Головна героїня Майя Мартен (Ґаль Ґадот) – блискуча корпоративна юристка та матір, чиє ретельно сплановане життя руйнується в одну мить. У день, коли її команда готується до масштабного судового процесу проти небезпечного кримінального авторитета за участю ключового свідка, Майя вирушає на звичну ранкову пробіжку. І саме тоді її настигає жахливий телефонний дзвінок: замість її восьмирічного сина у трубці звучить погрозливий голос невідомого чоловіка, який каже, що викрав хлопчика зі школи. Ба більше: зловмисник "хакнув" пристрій для моніторингу рівня цукру в крові сина Маї, підключився через нього до смартфону героїні і тепер бачить буквально кожен її крок.

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Зловмисник висуває ультиматум: у Маї, колишньої чемпіонки з бігу, є рівно година, аби дістатися до суду, скористатися своїм службовим допуском і ліквідувати свідка до початку процесу. Якщо вона не виконає цей наказ, її хворий на діабет син загине. Не маючи можливості звернутися по допомогу до поліції чи перехожих, героїня розпочинає відчайдушну гонку розгалуженими вулицями Лондона, де ціною помилки чи запізнення є життя її дитини...

Деміен Льюїс проти… Невілла Лонгботтома

За створення цього напруженого трилера відповідає зіркова команда на чолі з режисером Кевіном Макдональдом, чиї попередні стрічки "Останній король Шотландії" та "Мавританець" майстерно досліджували теми виживання й екстремального морального тиску.

Також Макдональд є лауреатом "Оскара" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" за стрічку "Одного разу у вересні" (1999), яка розповідає про трагічні події із захопленням заручників на Мюнхенській олімпіаді-1972.

Тим часом, динамічний сценарій для "Біжи!" створив Марк Гібсон, відомий за роботою над такими стрічками, як "Велика мандрівка" та "Снігові пси".

Окрім Ґаль Ґадот у фільмі також задіяний відомий британський актор Деміен Льюїс ("Тиск", серіали "Батьківщина", "Мільярди"). Щоправда, протягом більшої частини фільму Льюїс діє виключно як загрозливий голос у навушниках героїні (в оригінальній озвучці), а безпосередньо на екрані актор з'являється лише ближче до фіналу.

Також у стрічці можна побачити Рорі Вілмота: цей юний актор, який гратиме Невілла Лонгботтома у новому серіалі за "Гаррі Поттером…", у "Біжи!" втілив образ сина головної героїні.

Чемпіонка з бігу, яка не любить бігати

За лаштунками проєкту ховається чимало цікавих викликів, які довелося подолати творчій команді та самій Ґаль Ґадот. Зокрема, зірка зізналася, що насправді… зовсім не любить бігати. Аби зіграти колишню чемпіонку з бігу і бездоганно впоратися з виснажливими спринтами гамірними вулицями Лондона, вагонами метро та офісними будівлями, акторка готувалася до ролі цілих дев'ять місяців під керівництвом професійних тренерів.

Окрім колосальних фізичних навантажень, на акторку чекав серйозний психологічний експеримент: через особливості сюжету значну частину сцен їй довелося грати на самоті, спираючись виключно на власну уяву. На знімальному майданчику Ґадот навіть не чула загрозливого голосу свого антагоніста в навушниках, самотужки конструюючи напругу цього протистояння.

Водночас особливою "дійовою особою" стрічки став Лондон. Британська столиця тут функціонує майже як повноцінний персонаж: через знакові пам'ятки, урбаністичні пейзажі та мальовничі локації режисер майстерно підкреслює шалений темп і тривожну атмосферу картини, перетворюючи кожну хвилину екшну на справжнє випробування на міцність.

Окрім видовищного екшну, "Біжи!" порушує й тривожну проблематику сучасного світу – нашу повсюдну вразливість перед технологіями. Картина наочно демонструє моторошний сценарій того, як гаджети та життєво важливі медичні пристрої на кшталт моніторів рівня цукру в крові можуть бути використані зловмисниками для маніпуляцій та терору у щоденному житті.

Тож чи вдасться відважній матері розірвати це пекельне цифрове коло та виграти бій із часом? Дізнаємося у кіно вже з 17 вересня.

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