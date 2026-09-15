Принцу Гаррі - 42: Меган Маркл публічно звернулася до чоловіка і показала його з дітьми (фото)

Герцогиня Сассекська опублікувала рідкісні сімейні кадри.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл привітала свого чоловіка, принца Гаррі, з 42-річчям, опублікувавши в Instagram добірку сімейних фотографій.

На деяких знімках герцог Сассекський зображений разом із їхніми дітьми – сином Арчі та дочкою Лілібет. Публікацію Меган супроводила коротким зворушливим дописом.

"Він просто найкращий. З днем народження, коханий", – написала вона.

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Принц Гаррі – молодший син короля Великої Британії Карла III та покійної принцеси Діани. У 2020 році він разом із Меган Маркл відмовився від виконання обов’язків діючого члена британської королівської родини. Подружжя переїхало до США.

Після весілля у 2018 році Меган і Гаррі стали однією з найбільш обговорюваних пар британської королівської сім'ї. У пари двоє дітей – син Арчі, який народився у 2019 році, та донька Лілібет, яка з'явилася на світ у 2021-му. Меган і Гаррі намагаються нечасто показувати дітей публіці, тому сімейні знімки, якими герцогиня Сассекська ділиться в соціальних мережах, привертають особливу увагу шанувальників пари.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2026 року принц Гаррі та Меган Маркл разом із дітьми повернулися до Великої Британії після понад шести років життя у США. Сім'я планує оселитися за межами Лондона, а Арчі та Лілібет уже почали навчання в британській школі. При цьому подружжя не має наміру повертатися до виконання офіційних обов'язків і продовжує залишатися непрацюючими членами королівської сім'ї.

Повернення до Великої Британії стало новим етапом для сім’ї після кількох років життя в Каліфорнії. При цьому Букінгемський палац окремо підтвердив, що Гаррі та Меган зберігають статус приватних осіб і не представлятимуть монархію на офіційних заходах.

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