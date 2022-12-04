Світська левиця шокувала своєю поведінкою після того, як підтримала Україну.

Американська світська левиця Кім Кардашьян разом зі своєю дочкою Норт зняла відео для соціальної мережі TikTok під пісню російських музикантів ALEX&RUS.

На ролику видно, що Кім і Норт по черзі вимовляють слова пісні "Дика левиця" англійською мовою. І якщо самі музиканти з Калінінграда в захваті від того, що їхню пісню для своїх відео використовує світова зірка, то користувачі мережі не мають можливості висловити свою думку - коментарі до посту закриті.

Варто відзначити, що така поведінка Кім виглядає дуже неоднозначно. На початку повномасштабного російського вторгнення вона підтримала Україну і закликала допомогти нам. Однак зараз вона записала відео під російську пісню.

Відео дня

Нагадаємо, екс-чоловік Кім Кардашьян - Каньє Вест - нещодавно заявив, що любить Путіна і Гітлера. В одному з інтерв'ю репер назвав себе проросійською людиною, а також підтримав кривавий режим кремлівського диктатора.

"Я бачу хороше в Гітлері. Я люблю всіх. Цей хлопець винайшов автобан, винайшов мікрофон, яким я користуюся. Ви не можете заперечити, що він зробив щось хороше. Мені це набридло. Кожна людина має певну цінність, особливо Гітлер. А ще Гітлер був християнином. Мені подобається Гітлер", - сказав Вест.

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