Американська світська левиця Кім Кардашьян разом зі своєю дочкою Норт зняла відео для соціальної мережі TikTok під пісню російських музикантів ALEX&RUS.
На ролику видно, що Кім і Норт по черзі вимовляють слова пісні "Дика левиця" англійською мовою. І якщо самі музиканти з Калінінграда в захваті від того, що їхню пісню для своїх відео використовує світова зірка, то користувачі мережі не мають можливості висловити свою думку - коментарі до посту закриті.
Варто відзначити, що така поведінка Кім виглядає дуже неоднозначно. На початку повномасштабного російського вторгнення вона підтримала Україну і закликала допомогти нам. Однак зараз вона записала відео під російську пісню.
Нагадаємо, екс-чоловік Кім Кардашьян - Каньє Вест - нещодавно заявив, що любить Путіна і Гітлера. В одному з інтерв'ю репер назвав себе проросійською людиною, а також підтримав кривавий режим кремлівського диктатора.
"Я бачу хороше в Гітлері. Я люблю всіх. Цей хлопець винайшов автобан, винайшов мікрофон, яким я користуюся. Ви не можете заперечити, що він зробив щось хороше. Мені це набридло. Кожна людина має певну цінність, особливо Гітлер. А ще Гітлер був християнином. Мені подобається Гітлер", - сказав Вест.