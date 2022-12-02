В інтерв'ю репер назвав себе проросійською людиною, а також підтримав кривавий режим кремлівського диктатора.

Скандальний американський репер Каньє Вест знову потрапив в центр обговорень. Цього разу він обурив світ своїми висловлюваннями на шоу конспіролога Алекса Джонса. Ось що Вест сказав в ефірі:

"Я бачу хороше в Гітлері. Я люблю всіх. Цей хлопець винайшов автобан, винайшов мікрофон, яким я користуюся. Ви не можете заперечити, що він зробив щось хороше. Мені це набридло. Кожна людина має певну цінність, особливо Гітлер. А ще Гітлер був християнином. Мені подобається Гітлер".

Зазначимо, згідно з історичними фактами з відкритих джерел, перший мікрофон винайшли навесні 1877 року. Тоді ж американські винахідники Еміль Берлінер і Томас Едісон отримав патент на пристрій, який міг підсилювати голос.

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Вест також додав, що не вірить в те, що Гітлер здійснював геноцид:

"Гітлер мав справді гарний одяг, він був хорошим архітектором, він був християнином і не вбив би 6 мільйонів євреїв".

Через кілька годин після ефіру Вест опублікував у Твіттері кілька фото, в тому числі зображення зірки Давида зі свастикою.

Також в ефірі програми публіцист Нік Фуентес сказав: "Я дуже пропутінський і проросійський". На це екс-чоловік Кім Кардашьян відповів: "Я теж".

На такі висловлювання і публікації скандального репера вже відреагував Ілон Маск. У соціальній мережі Twitter, яка належить Маску, акаунт Каньє Веста був заблокований.

Ось як бізнесмен прокоментував рішення про блокування:

"Я намагався з усіх сил. Попри це, він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства. Акаунт буде заблокований".

Хто такий Каньє Вест

45-річний американський репер, музичний продюсер, автор пісень і мільярдер. Колишній чоловік Кім Кардашьян.

Нагадаємо, Каньє Вест побив фаната, який попросив у нього автограф.

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