За його словами, вона поїхала в Ізраїль не просто так.

Російський співак Бедрос Кіркоров, який є батьком пропутінського артиста Філіпа Кіркорова, заявив, що Алла Пугачова переїхала до Ізраїлю не через війну, а через хворобу, яку вона намагається приховувати від громадськості.

У коментарі росЗМІ він сказав, що Пугачова полетіла до Ізраїлю на лікування. Однак він не повідомив, від чого саме лікується Примадонна.

"Я чув, що Алла Пугачова поїхала в Ізраїль на лікування. Але яка саме у неї хвороба, мені невідомо. Можливо, ця інформація засекречена. Вона не хоче цього розкривати. Це її справа", - сказав Кіркоров.

Відео дня

Також росЗМІ з посиланням на знайомих Алли Борисівни пишуть, що вона давно хотіла виїхати з Росії до Ізраїлю. За словами інсайдерів, у Пугачової вже давно все розплановано - сьогодні вона поїхала, а завтра може повернутися.

"Я ось вам зараз теж скажу, що вона поїхала назавжди, а вона візьме завтра і приїде! Тут все просто: вона захотіла - приїхала, захотіла - поїхала. І свої приїзди Алла ні з ким не обговорює", - додало джерело.

Примадонна переїхала до Ізраїлю

Російська співачка Алла Пугачова на початку повномасштабного російського вторгнення поїхала з родиною до Ізраїлю, де вже отримала паспорт громадянина цієї країни.

І хоч вона відкрито не говорить про війну, це робить її чоловік Максим Галкін, а вона всіляко його підтримує.

До того ж музичний критик і друг Алли Борисівни - Артемій Троїцький - говорив, що її цькують в РФ. Зірку вже позбавили пенсії, і робиться це не просто так.

Крім того, Максима Галкіна в РФ визнали "іноагентом".

Вас також можуть зацікавити новини: