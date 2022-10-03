Кіркоров зізнався, що жодного разу не відвідав хворого Моїсеєва.

Путініст Філіп Кіркоров прийшов на похорон Бориса Моїсеєва, який відбувся 2 жовтня. Він розридався біля труни і зробив несподіване зізнання.

Виявляється, Кіркоров був послідовником Моїсеєва. Він розповів, що на радянській сцені було всього дві людини з яскравими шоу і епатажними котюмами - Борис Моїсеєв і Валерій Леонтьєв. І, звичайно, Кіркорову хотілося такої ж слави, тому він брав приклад з цих артистів.

Але, коли Борис Моїсеєв серйозно захворів, Кіркоров про нього забув. Путініст зізнався, що жодного разу не відвідав колегу за всі роки його хвороби.

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"Ти залишив неймовірний слід у нашому житті... Вчив нас молодих, як треба ставитися до великої сцени. Пробач за неувагу. Я не можу пробачити, що за роки твоєї хвороби я тебе жодного разу не відвідав", - заявив Кіркоров зі сльозами на очах.

Смерть Бориса Моїсеєва

Відомо, що Борис Моїсеєв пережив два інсульти. Перший раз це сталося з ним в 2010 році, а другий - в 2015. Наслідки після перенесених інсультів були важкими - у нього перестали функціонувати рука і верхня губа, а також він насилу міг розмовляти.

Останні роки життя він був відлюдником. Зайвий раз Моїсеєв навіть на вулицю не виходив. Крім того, друг Бориса Моїсеєва розповів, що смерть артиста передбачила ворожка.

Також відомо, кому Моїсеєв заповідав весь свій спадок. Попри те, що ходили чутки, мовляв, він залишить квартиру в Юрмалі Крістіні Орбакайте, - цього не сталося.

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