Путініст Філіп Кіркоров вляпався в новий скандал.

На честь свого 55-го ювілею Філіп Кіркоров влаштував у Кремлі грандіозне шоу. Однак воно не обійшлося без скандалів - артиста звинуватили в приниженні почуттів вірян.

У мережі коментують відео з фрагментом його виступу, де на сцені розташований нахилився хрест, всередині якого - "розіп'ята" жінка. Під час виконання пісні "Марія-Магдалена" Кіркоров виліз на цю конструкцію. Фанати такий задум не оцінили - звинуватили Філіпа в паплюженні почуттів вірян.

"Жахливо... залишилося тільки на кістках почати танцювати. Зовсім одуріли від слави", "Не можна цього робити, не можна. Це блюзнірство, і Кіркоров може про це гірко пошкодувати", "Відверте блюзнірство і приниження почуттів вірян! Мусульмани б роздерли на дві частини", "Не час ювілеї відзначати, краще б допоміг постраждалим в селах і містах України... Не зрозуміти йому біль людей, на хрест заліз... Хіба так можна?",- пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, Королева відірвалася на ювілеї Кіркорова, поки в Україні йде війна.

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