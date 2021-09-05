Олеся Бацман поділилася новим знімком.

Дружина українського телеведучого Дмитра Гордона - Олеся Бацман - опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує в чорній міні-сукні і високих золотистих чоботях.

"У чоботях, але не кіт", - жартівливо підписала фото Бацман.

Таким вбранням вона викликала суперечки в мережі. Хтось каже, що образ у неї дуже сексуальний, а хтось вважає це аж надто відвертим.

"Сексі", "Кішка в чобітках", "Дуже зухвалі чоботи", "Кішка Гордона", "Золота пташка в золотій клітці", - пишуть користувачі мережі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич