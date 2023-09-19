Беспалов вважає, що Остапчук обманює людей.

Український шоумен Володимир Остапчук знову виїхав за кордон, де планує провести концерт. В афіші зазначено, що частина виручених грошей будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.

Однак блогер Богдан Беспалов сумнівається в тому, що це буде пристойна сума. Він каже, що зазвичай гроші від продажу квитків надходять на банківську карту дружини Остапчука - Катерини Полтавської.

У той же час Беспалов каже, що шоумен продовжує спокійно жити - він подорожує, робить дорогі подарунки своїй коханій та інше.

"Насолоджуватися життям і абсолютно відкрито це показувати всій Україні і йому за це нічого не буде. Коли урветься терпець? Коли суспільство обуриться? Коли Остапчук почне відповідати перед народом? Володю, ти кажеш, що ти донатиш, влаштовуєш благодійні вечори. Так яка саме сума йде на ЗСУ? Тому що ти заробляєш, в першу чергу, для себе. Дорогою в Канаду ти можеш заїхати куди завгодно і провести весілля, похорон і все що завгодно, аби тобі заплатили", - сказав Богдан.

Він також згадав історію, коли Остапчук проводив весілля на острові Міконос під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Беспалов зазначив, що хоче, щоб шоумен нарешті відповів за зловживання і пояснив людям свої виїзди за кордон.

Нагадаємо, раніше Остапчука "закидали камінням" за корпоративи за кордоном.

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