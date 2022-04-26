Артист вважає, що він може бути корисним у ЗСУ.

Український артист Макс Барських, який з першого дня вторгнення засуджує Росію, нещодавно повідомив про своє рішення вступити до лав ЗСУ.

Він вирішив підтримати не тільки українських військових, які борються з окупантами, а й тих, хто ніколи не стикався з військовою справою, але хоче допомогти своїй країні.

"Я теж боявся, і зараз боюся, звичайно. Але коли я перебуваю на навчаннях, в батальйоні, то відчуваю єдність, і стає легше. Я вірю, що разом ми непереможні. Ну і мені особисто легше, коли я фізично присутній там, де можу бути корисним. Я інакше не можу. Цей мій дім, моє минуле, майбутнє. Це мої близькі. І коли хтось приходить і хоче забрати це, для мене він автоматично стає ворогом", - сказав Макс в інтерв'ю Vogue.

Також він зазначив, що з початку війни його коло спілкування дуже змінилося. Зараз він не спілкується з тими, з ким раніше дружив.

"У мене зараз зовсім інше коло. Дуже відрізняється від того, з ким я спілкувався раніше. Але це надихає", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Макс Барських з автоматом в руках показав, як проходить його військова підготовка.

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