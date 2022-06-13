Музикант, який служить у ЗСУ, зазначив, що "російський дух просякнутий отрутою".

Відомий український співак і телеведучий Коля Серга, який зараз служить в лавах ЗСУ і захищає свою країну від окупантів, 12 червня представив вірш про Росію. Примітно, що в цей день в країні-агресорі відзначають день Росії. Своєю творчістю Коля поділився в Instagram-блозі.

"В день июньский кофе стынет,

Думаю о дне России.

Сколько собрано в него,

Сколько действий агрессивных,

Мольб к плешивому мессии,

Сколько взращено врагов.

Поднял ил в болотах ада,

Русский дух пропитан ядом,

вместо душ - кусочки льда.

За имперскою ламбадой

как глисты навстречу заду.

С дном России, господа!", - сказано у вірші.

Його Серга прочитав на відео, а в описі до відеоролика коротко написав: "Зовсім скоро на вулицях російських міст можна буде зустріти камбалу. Як і інших завсідників дна".

Нагадаємо, Коля Серга розповів, після чого "поховав" Регіну Тодоренко.

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