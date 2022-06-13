Відомий український співак і телеведучий Коля Серга, який зараз служить в лавах ЗСУ і захищає свою країну від окупантів, 12 червня представив вірш про Росію. Примітно, що в цей день в країні-агресорі відзначають день Росії. Своєю творчістю Коля поділився в Instagram-блозі.
"В день июньский кофе стынет,
Думаю о дне России.
Сколько собрано в него,
Сколько действий агрессивных,
Мольб к плешивому мессии,
Сколько взращено врагов.
Поднял ил в болотах ада,
Русский дух пропитан ядом,
вместо душ - кусочки льда.
За имперскою ламбадой
как глисты навстречу заду.
С дном России, господа!", - сказано у вірші.
Його Серга прочитав на відео, а в описі до відеоролика коротко написав: "Зовсім скоро на вулицях російських міст можна буде зустріти камбалу. Як і інших завсідників дна".
Нагадаємо, Коля Серга розповів, після чого "поховав" Регіну Тодоренко.
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