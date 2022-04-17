Високопоставлені королівські джерела сказали, що зустріч була "неймовірно теплою і задушевною" і "дуже сердечною".

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, які зараз знаходяться в Європі, навідалися у Віндзор, де таємно зустрілися з королевою Єлизаветою II і принцом Чарльзом.

Зустріч була закритою і ніякі її подробиці не розголошувалися. Однак деякі деталі цієї зустрічі все ж просочилися в пресу. Так видання Mirror повідомило з посиланням на високопоставлені королівські джерела, що зустріч була "неймовірно теплою і задушевною" і "дуже сердечною".

Також стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі сказали королеві Єлизаветі II, що вона побачить своїх правнуків Арчі і Лілібет найближчим часом.

Ймовірно, мова йде про можливий візит пари до Великобританії разом з дітьми в червні на святкування платинового ювілею королеви.

Також наголошується, що можливо, візит Гаррі і Меган до Британії з дітьми можна буде поєднати з церемонією хрещення їхньої молодшої дочки. Сассекси хочуть, щоб Лілі була хрещена в тій же каплиці, що і їхній син Арчі.

При цьому видання зазначає, що Меган Маркл і принц Гаррі не зустрілися з принцом Вільямом, який на цьому тижні перебуває на лижному відпочинку у французьких Альпах з дружиною Кейт і їхніми трьома дітьми, хоча вони знали про візит Гаррі і Меган.

Святкування 70-річчя на троні королеви Єлизавети II відзначатиметься по всій Британії в спеціальні святкові вихідні з 2 по 5 червня. Члени королівської сім'ї зберуться на щорічному заході Trooping the Colour, а також на спеціальних зборах в соборі Святого Павла.

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