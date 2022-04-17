Дурнєв розкритикував їжу окупантів.

Український шоумен Олексій Дурнєв і актриса комічного жанру Лера Мандзюк у програмі "Їжа Дурнєва" спробували сухі пайки ЗСУ та російської армії.

І якщо їжа українських військових їм сподобалася, то їжа окупантів - ні. Дурнєв зазначив, що українці добре харчуються: у них є борщ, каша з м'ясом і солодким перцем, бобові і т.д. А ось їжу російських солдатів, за його словами, їсти неможливо.

Лера і Олексій викинули все, що було в пакеті для загарбників. Єдине вони залишили яблучне пюре, яке ще більш-менш придатне до вживання.

"Всі ці паштети - вони котячі. Овочеве рагу - фу. А бекон? Це просто шкіра і жир", - сказав Дурнєв.

Мандзюк, своєю чергою, потролила виробника сухого пайка для окупантів. За її словами, їхній внесок у перемогу України просто неоцінений.

"Якби ми раніше знали (що їдять окупанти, - УНІАН), ми б не стріляли. Ми б просто поставили парканчик, ви б все це поїли, а потім від виразки злягли б всі в нашу землю", - додав Дурнєв.

Нагадаємо, раніше Олексій Дурнєв назвав Джигана і Тодоренко тупими.

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