У країні заявили, що вважають її позицію щодо війни неприйнятною.

Латвія заборонила російській співачці та доньці Алли Пугачової Крістіні Орбакайте в'їжджати на територію країни. Їй доведеться скасувати заплановані концерти.

Як передає LSV, відповідне рішення ухвалив міністр внутрішніх справ країни Ріхардс Козловскіс. Орбакайте разом із сербсько-хорватським музикантом Гораном Бреговичем потрапили до "чорного списку" латвійської Служби державної безпеки, оскільки можуть сприяти міжетнічній напруженості у суспільстві:

"Основний меседж - підтримка агресії проти України, участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо підтримувати, тому в даному випадку для нас це однозначно неприйнятно".

За даними Держспецзв'язку країни, співачка виступала в окупованому Криму та брала участь в російських пропагандистських заходах. Брегович теж мав концерти на півострові, а також публічно підтримував Росію, поширюючи дискредитаційні меседжі проти західних країн. Вони обидва запланували концерти у Латвії цього літа та почали продавати квитки.

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Позиція Орбакайте щодо війни

​На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Кристина Орбакайте опублікувала в Instagram чорний квадрат із написом "Тільки мирного неба! Ні війні!".

Згодом вона видалила свій допис і відтоді утримувалася від публічних заяв щодо війни. ​Восени минулого року співачка заявила, що дала останній в Росії концерт і зустрінеться з фанатами "коли-небудь у кращому житті".

Нагадаємо, що запланований на 31 травня концерт Орбакайте у Вільнюсі спричинив дискусії в Литві. Прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас закликав організаторів з'ясувати позицію співачки щодо війни в Україні та оприлюднити її. ​

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