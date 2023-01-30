За словами Міли Єремєєвої, у артиста вимушена "перерва".

Багатьох українців досі цікавить, куди ж пропав Олег Винник і чому про співака практично нічого не чути з 24 лютого. Після початку повномасштабної війни артист заліг на дно, він не робить публічних заяв, не засуджує російську агресію.

На тлі цього стали з'являтися чутки про те, що Винник нібито не хоче підтримувати Україну. Однак все це не так, розповіла українська телеведуча Міла Єремєєва.

Вона підтвердила інформацію про те, що у Винника проблеми зі здоров'ям. Говорячи про те, чи варто "брати" артиста в новий український шоу-бізнес, Єремєєва зазначила, що йому зараз не до цього.

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"Я знаю, що з ним відбувається зараз... Там справа не в якихось патріотичних історіях, ні. Олег - він український артист, він підтримує Україну. Але поки у нього перерва, пов'язана абсолютно зі здоров'ям і всім іншим", - розповіла ведуча в подкасті на GLOSTER FM.

Олег Винник "пропав" на тлі війни - що відомо про співака

Олег Винник перестав виступати після 24 лютого 2022 року. Практично одразу ж з'явилися чутки не тільки про те, що співак намагається відмовчатися, але ще і про те, що артист нібито серйозно хворий.

Правду розкрила адвокат Винника. Попри проблеми зі здоров'ям, співак допомагає ЗСУ, зазначила вона.

Також про Винника висловився Харчишин. Він розповів, що був з благодійним концертом у Львові, де почув інформацію про волонтерську діяльність Винника.

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