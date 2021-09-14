Співачка показалася в стильному костюмі, який нікого не залишив байдужим.

Українська співачка Настя Каменських зняла нове відео для соціальної мережі ТікТок.

У кадрі зірка постала в стильному костюмі в смужку, під який одягла білу сорочку і червону краватку. Яскравим акцентом став пояс з написом NK. Також співачка зробила "мокру" укладку і нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі.

"Дуже серйозна дама?",- підписала ролик Каменських.

"Ледь не знепритомніла від твоєї краси", "Клас", "Ви круп'є в казино?", "Ось це називається рівень "тигра" включити, "Ось це краса", "Кажуть, довгі ноги - це красиво. Повністю згоден", "Всесвітня красуня", - пишуть фоловери.

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Настя Каменських - це українська співачка, яка здобула популярність, виступаючи в дуеті з Потапом. 10 років пара завойовувала серця глядачів, а потім група розпалася. Потап почав більш активно займатися своєю групою MOZGI, а Настя пішла в сольне плавання під псевдонімом NK. Влітку 2020 року зірка представила свій перший сольний іспаномовний альбом Eclеctica.

У травні 2019 року Потап і Настя Каменських одружилися. Вони живуть у власному приватному будинку під Києвом. По сусідству з ними живуть Юрій Горбунов і Катя Осадча.

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Автор: Діана Могилєвич