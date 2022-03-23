Свій пост виконавці супроводили словами Слава Україні!

Легендарна американська рок-група Bon Jovi на своїй офіційній сторінці в Твіттері опублікувала відео, зняте в Одесі.

На відео одесити на березі моря збирають пісок в мішки для захисту і укріпленні міських об'єктів, а роблять це вони під відому пісню групи - It's my life.

"Це для тих, що стоять на своєму. Одеса, Україна. Слава Україні!",- йдеться у підписі до відео.

Відзначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, наш народ підтримали світові зірки, серед яких Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Міла Куніс і Ештон Катчер і безліч інших. Вони підтримують Україну як морально так і матеріально.

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