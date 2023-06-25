Вокалістка виступила в головному уборі від українського дизайнера, а також з'явилася на сцені з прапором нашої країни.

Днями в Мілані відбувся концерт відомої групи Florence and the Machine. Фронтвумен колективу Флоренс Велч підтримала нашу країну - вона вийшла на сцену з синьо-жовтим прапором.

Крім того, на сцені вона виступала в капелюшку від українського дизайнера Руслана Багінського. Багінський вже на це відреагував.

"Неймовірно емоційний момент. Флоренс співає в нашому ручному головному уборі для Fever Tour і тримає український прапор. Лавровий вінок - вічний символ перемоги", - сказано на сторінці бренду.

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Що відомо про групу Florence and the Machine

Florence and the Machine - це британська інді-рок-група, яку очолює вокалістка Флоренс Велч. Група була створена в Лондоні в 2007 році і швидко привернула увагу своїм унікальним звучанням, потужним вокалом Флоренс Велч та епічними аранжуваннями.

Стиль групи можна охарактеризувати як поєднання інді-року, бароко-попу, альтернативного року та симфонічної музики. Їхня музика часто відрізняється енергійними і мелодійними композиціями, просякнутими емоційністю і глибиною.

Перший альбом Florence and the Machine, "Lungs" (2009), отримав широке визнання критиків і комерційний успіх. Він був номінований на премію Mercury Prizeі досяг високих позицій у світових чартах. Другий альбом групи "Ceremonials" (2011), також був добре прийнятий і отримав позитивні відгуки.

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