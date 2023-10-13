Він повідомив про це після зйомок кліпу з Танею Муіньо.

Українська режисерка Таня Муіньо зняла черговий кліп для світової зірки - американського співака Ленні Кравіца. Кліп на пісню "TK421" за 22 години набрав вже майже 400 тисяч переглядів на YouTube.

Такі приголомшливі результати були досягнуті професійній роботі Муіньо і, звичайно, оголеному артисту. Так-так, Кравіц з'явився в кадрі в дуже пікантному вигляді - він палив повністю оголеним, ховався за фіранками і навіть приймав душ.

Шанувальники почали просто сходити з розуму. Вони в подиві, як в 59 років можна мати настільки сексуальний вигляд і мати таке підкачане тіло.

Кравіц назвав себе українцем

Після прем'єри треку Кравіц звернувся до Муіньо. В Instagram він написав дуже зворушливі слова:

"Ось що виходить, коли об'єднуєш двох українців. Вся любов і повага вам. Не можу дочекатися, щоб зробити це знову".

Варто відзначити, що у Ленні є українське коріння. Дідусь з боку його батька був українським євреєм, а прадід - корінним киянином, який згодом емігрував до США.

Відомо, що Кравіц лише одного разу приїжджав в Україну. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він висловив підтримку нашій країні.

Нагадаємо, раніше Таня Муіньо зняла вражаючий кліп для Гаррі Стайлза.

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