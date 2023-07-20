Артист виконав кілька циркових трюків у новому кліпі.

Англійський співак Гаррі Стайлз представив кліп на пісню "Daylight", який для нього зняла українська режисерка Таня Муіньо. Нова відеоробота українки вийшла дуже ефектною - в ній Стайлз їздить на велосипеді, літає в повітрі, а також гарцює на коні.

Муіньо в своєму інста-блозі написала, що для Гаррі немає нічого неможливого. Вона подякувала артисту і своїй команді, яка зняла цей кліп всього за один день.

"Політ, біг підтюпцем, їзда на велосипеді і коні, ходьба на канаті, танці (і я просто не можу уявити, що ще ти можеш). Це так дивно створювати відео на музику, яка є у ваших улюблених. Спасибі, що ти є у мене", - звернулася Муіньо до Стайлза.

Він, у свою чергу, опублікував в Instagram фото з Танею і написав в описі під відео: "Зроблено з любов'ю творчою командою з України".

Чим відома Таня Муіньо

Таня Муіньо вже давно знімає кліпи для світових зірок, серед яких Гаррі Стайлз, Cardi B, Lil Nas X, Кетті Перрі та інші. На даний момент з українських артистів вона співпрацює тільки з Монатіком, хоча раніше знімала кліпи для Насті Каменських, Мішель Андраде, групи "Время і Стекло" та інших.

Відомо, що Муіньо неодноразово була номінована на премію "Греммі".

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