У кадрі обидві зірки постали в спокусливих купальниках.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк потролила відому у всьому світі теледіву Кім Кардашьян, показавши на своїй сторінці в Instagram "схожість" з нею.Читайте такожПопулярна модель засвітила зону бікіні (фото)

Так, леді Ле поділилася відфотошопленим на своїй фігурі (дуже вузька талія та широкі стегна) фотопорівнянням з Кім.

Так, на фотоколажі й Нікітюк, і Кардашьян постали в спокусливих купальниках із зав'язками на талії.

"Ну, сестри ж», - підписала колаж Леся.

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Автор: УНІАН