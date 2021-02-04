Нікітюк порівняла себе з Кім Кардашьян / фото instagram.com/lesia_nikituk
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк потролила відому у всьому світі теледіву Кім Кардашьян, показавши на своїй сторінці в Instagram "схожість" з нею.Читайте такожПопулярна модель засвітила зону бікіні (фото)
Так, леді Ле поділилася відфотошопленим на своїй фігурі (дуже вузька талія та широкі стегна) фотопорівнянням з Кім.
Так, на фотоколажі й Нікітюк, і Кардашьян постали в спокусливих купальниках із зав'язками на талії.
"Ну, сестри ж», - підписала колаж Леся.
Нікітюк порівняла себе з Кім Кардашьян / фото instagram.com/lesia_nikituk
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