Телеведуча показала нове фото.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в басейні. На ній одягнутий леопардовий роздільний купальник. Варто відзначити, що Леся повернулася до камери так, що було видно її апетитні сідниці.

"Красуня", "Супер", "Дуже красиво", "Найкраща", "Бомбезно", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич