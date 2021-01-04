Нікітюк засвітила сідниці / instagram.com/lesia_nikituk
Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в басейні. На ній одягнутий леопардовий роздільний купальник. Варто відзначити, що Леся повернулася до камери так, що було видно її апетитні сідниці.
"Красуня", "Супер", "Дуже красиво", "Найкраща", "Бомбезно", - написали фанати.
Нікітюк засвітила сідниці / instagram.com/lesia_nikituk
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