Музикант пішов до тероборони у лютому 2022 року, втім згодом вирішив займатися волонтерством.

Український музикант Сергій Танчинець, який є лідером гурту "Без обмежень", чесно розповів, чи отримував він повістку. Артист зізнався, що на початку повномасштабної війни РФ проти України він вступив до лав Мукачівського батальйону тероборони, проте вже за два тижні він передумав.

"Був там трохи менше, ніж 2 тижні, й зрозумів, що моя ефективність не така висока, як мені хотілося б. Тоді навіть не було розмови, що цей батальйон буде воювати, а зараз він дуже активно воює. Я зрозумів, що не хочу стояти в місті Мукачево на блокпосту, коли в Києві відбувається весь цей жах. Тоді звільнився і почав займатися волонтерством", - розповів Танчинець в інтерв'ю "24 каналу".

Тоді він почав їздити до Києва, разом з барабанщиком гурту "Без обмежень" Танчинець вивозив людей. Вже згодом музиканти змогли повернутися до концертів та збирати кошти під час своїх виступів.

За словами Танчинця, повістку він не отримував. Він сам не знає, чому так сталося.

"Якби мені прислали зараз повістку, я б пішов за нею у військкомат. Але мені не надсилають. Не знаю, може тому, що я вже служив і звільнився. Не знаю, чому", - додав музикант.

Хто такий Сергій Танчинець

Сергій Танчинець - український співак та фронтмен гурту "Без Обмежень". Артисту 41 рік, він народився у Мукачеві. Свою кар'єру Танчинець розпочав у 1999 році. Музикант одружений та має двох дітей.

Нещодавно Танчинець розповідав, як війна вплинула на його стосунки з дружиною. Його кохана виїхала за кордон, тому вони дуже рідко бачилися.

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