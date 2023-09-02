В одному з букетів, які шанувальники дарували актрисі під час поклонів, був захований прапор України.

Під час виступу в німецькому Бремені провокатор підставив актрису Лію Ахеджакову, давши їй в руки прапор України.

Як повідомляє BILD на русском, актриса розповіла, що прапор був захований в одному з букетів, які шанувальники дарували їй під час поклонів. Вона не тільки не знала про захований серед квітів прапор, але й не одразу зрозуміла, що це прапор України, прийнявши його за шарфик.

"Це було в місті Бремені, на поклонах, люди квітами мене засипали, і з одним букетом виявився прапор. Я спочатку думала, що це шарфик. Це провокатор спеціально зробив", - сказала Ахеджакова, зазначивши при цьому, що провокатора так і не затримали.

Лія Ахеджакова з прапором України

У липні 2023 року актриса вирушила до Німеччини з гастролями. Під час одного з концертів вона з'явилася на сцені з прапором України і саме цей момент потрапив на відео.

МВС РФ почало перевірку щодо Ахеджакової за статтею про "дискредитацію" російської армії. За даними ТАСС, їй загрожує штраф або адміністративний арешт — відповідно, перевірка проводиться за адміністративною, а не за кримінальною статтею.

Зі скаргою на Ахеджакову в правоохоронні органи звернувся путініст, професійний донощик Віталій Бородін. Він також зажадав позбавити одну з головних радянських актрис всіх державних звань і нагород. Раніше Бородін писав доноси на Аллу Пугачову.

Проти Ахеджакової подібні звинувачення в РФ висувають вже не вперше. Раніше Бородін писав на неї донос, звинувачуючи актрису в "держзраді", за яку країна-агресор може присудити довічний термін.

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