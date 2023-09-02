На актрису написали черговий донос.

У РФ придумали, як "покарати" актрису Лію Ахеджакову за те, що вона вийшла на сцену з прапором України. Це сталося ще в кінці липня, але росіяни вирішили "мстити" їй лише зараз.

Так, на актрису написали новий донос. Путініст Віталій Бородін, який активно підтримує кремлівський режим і засуджує всіх, хто проти війни, побачив у вчинку Ахеджакової "дискредитацію" армії РФ.

"Головне управління МВС Росії по Москві почало перевірку щодо народної артистки Росії Лії Ахеджакової за статтею про дискредитацію Збройних сил РФ після того, як вона вийшла на сцену в Бремені з українським прапором, де проходив спектакль з її участю. Про це нам повідомили в правоохоронних органах", - стверджують російські пропагандистські видання.

Проти Ахеджакової подібні звинувачення в РФ висувають вже не в перший раз. Раніше Бородін писав на неї донос, звинувачуючи актрису в "держзраді", за яку країна-агресор може присудити довічний термін.

Ахеджакова вийшла на сцену з прапором України - що відомо

У липні цього року актриса вирушила до Німеччини з гастролями. Під час одного з концертів вона з'явилася на сцені з прапором України. Цей момент зняли на відео.

РосЗМІ одразу ж почали називати поведінку Ахеджакової "кричущою". Представники країни-агресорки "плювалися отрутою" і вимагали, щоб актрису "покарали". Втім, інші користувачі мережі подякували артистці за підтримку України.

Вас також можуть зацікавити новини: