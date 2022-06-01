Сама актриса не постраждала.

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка з перших днів вторгнення підтримує Україну, виступила в Москві з виставою. Під час її гри на сцені один з глядачів розпилив перцевий балончик, хоча сам він це заперечує.

Про це повідомляє РЕН ТВ.

Очевидці повідомили, що чоловік із зали розпилив перцевий балончик, тому співробітники театру "Современник" були змушені перервати виставу.

На місце події викликали співробітників правоохоронних органів. Зараз вони з'ясовують, чи є постраждалі серед глядачів і співробітників театру, які перебували в цей момент в залі.

Варто відзначити, що такий інцидент міг статися через жорстку проукраїнську позицію Лії Ахеджакової. Вона неодноразово засуджувала війну і говорила про те, що після її закінчення дуже хоче повернутися в Україну.

Нагадаємо, раніше Лія Ахеджакова заявила, що Україна досі тримається завдяки президенту Володимиру Зеленському.

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