Знаменитість звернулася до фанатів із заявою - концерти, заплановані на території Литви, обов'язково відбудуться.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Литва планує заборонити Світлані Лободі в'їзд на територію країни через те, що вона відвідувала окупований Крим в 2015 році. Співачка на це відреагувала у своєму Telegram-каналі. Вона заявила, що всі заплановані заходи обов'язково відбудуться. Ось що написала Лобода:

"Черговий вкид і чорний піар в мою сторону. Прошу ЗМІ не підтримувати цю інформацію. На сьогоднішній день ніякої офіційної заборони на мій в'їзд до Литви немає. Мої заплановані концерти в Литві на підтримку України відбудуться. Слава Україні!"

Щоб проілюструвати свої слова, вона опублікувала фрагмент з концерту, де залишає автограф на прапорі України, а також каже: "Перемога за нами. Слава Україні! Героям Слава!" Глядачі підтримали співачку бурхливими оваціями.

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Зазначимо, міністр культури Литви Симонас Кайріс повідомив, що раніше Світлана Лобода не була внесена в список небажаних осіб разом з іншими російськими зірками, оскільки у неї український паспорт. Тепер в МЗС хочуть переглянути можливість артистки відвідувати територію країни.

Нагадаємо, Лобода анонсувала українську пісню, але допустила серйозну помилку.

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