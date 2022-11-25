Персоною нон грата її хочуть визнати через те, що співачка відвідувала окупований Крим.

Українська співачка Світлана Лобода, яка раніше виступала і жила в Росії, найближчим часом може стати персоною нон грата в Литві. Про таке рішення повідомила представник міністра закордонних справ Пауліна Левіцкіте, пише BNS. Пов'язано це з тим, що артистка незаконно відвідувала окупований Росією Крим. Ось що сказали в МЗС Литви:

"Після консультацій з українськими партнерами ми вносимо Виконавця до списку персон нон грата".

Міністр культури Литви Сімонас Кайріс повідомив, що раніше Лобода не була внесена до списку небажаних осіб разом з іншими російськими зірками, оскільки у неї український паспорт. Тепер ця заборона вплине і на концертну діяльність знаменитості, так як в Литві у неї був запланований тур.

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"Організатори приватних заходів повинні знати, що вони ризикують своїми інвестиціями", - додав Кайріс.

Зазначимо, Світлана Лобода після 2014 року вела активну концертну діяльність на території Росії, а 9 травня "засвітилася" в тимчасово окупованому Криму на святі 9 травня.

Нагадаємо, Лобода анонсувала українську пісню, але допустила серйозну помилку.

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