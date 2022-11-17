Зірка зганьбилася незнанням української мови.

Українська співачка Світлана Лобода анонсувала вихід нової української пісні, проте допустила помилку в назві. На цей нюанс звернув увагу філолог Олександр Авраменко.

"Хочу поділитися з вами тим, що я приготувала для вас! Останні три місяці, я рятувалася творчістю. Я постійно шукала, писала, думала, складала і результатом моїх безсонних ночей стане нова пісня", - написала Лобода на своїй сторінці в Instagram.

Так, знаменитість 18 листопада планує презентувати пісню українською мовою "Два незнайомця". Однак у назві є помилка, на яку і вказав Авраменко.

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Він повідомив, що правильніше було б назвати трек "Два незнайомці":

"Світлана Лобода анонсувала на своїй сторінці в Instagram нову пісню, яка називається "Два незнайомця". Неправильний варіант назви в рядку: А – "Два незнайомці", Б – "Два незнайомця", В – "Двоє незнайомців", – пожартував над співачкою філолог.

Світлана Лобода: чим вона зараз займається

У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона мовчала про війну. Через це її внесли до "чорного списку" артистів, які мовчки підтримують злочинний режим Кремля.

Зірці не сподобалося бути в цьому списку, тому вона швидко змінила риторику. Лобода заявила, що підтримує Україну і буде фінансово допомагати постраждалому від російських окупантів Ірпеню.

Також вона зараз виступає на благодійних концертах.

Нагадаємо, раніше Лобода висловилася про політику Путіна і майбутнє Росії.

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