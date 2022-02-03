Співачка дуже рада, що отримала другий шанс і знову зійшлася з актором.

Співачка і актриса Дженніфер Лопес чесно розповіла про возз'єднання з актором Беном Аффлеком. Зірка зазначила, що її обранець виконав важку емоційну роботу і став кращою версією себе.

Відвертим зізнанням про те, що співачка відчуває після возз'єднання з Аффлеком, вона поділилася в інтерв'ю виданню People.

"Я так пишаюся ним, я так пишаюся чоловіком, яким він став, за яким я спостерігала здалеку. Чесність один з одним, любов - ось основа всього. Це була подорож по вивченню себе і з'ясуванню себе, потрапляння в місце, де ви відчуваєте себе дійсно добре і ви можете бути в щасливих, здорових відносинах", - розповіла Джей Ло.

Співачка розповіла, що зараз Аффлек став саме тим чоловіком, яким вона завжди хотіла його бачити. Вона визнає, що в реальному житті казка може стати непростим випробуванням, але зірка все ще вірить в існування справжнього кохання. Цьому вона хоче навчити й своїх дітей.

"Я відчуваю себе такою щасливою і пишаюся тим, що я з ним. Це красива історія кохання, в якій ми отримали другий шанс", - зазначила Лопес.

Джей Ло та Аффлек зустрічалися з 2002 по 2004 рік, а навесні 2021 року вони знову відновили свій роман. Спочатку, зізнається співачка, їм було страшно. Вони боялися надмірної уваги фанатів і преси, адже одного разу вже "розтоптали" свій роман, коли виставили його на загальний огляд.

"Ми стали старшими, ми розумніші, у нас більше досвіду, ми знаходимося в різних сферах нашого життя, тепер у нас є діти, і ми повинні бути дуже уважні до цих речей. Такий прекрасний час для всіх нас", - поділилася щаслива Лопес.

Зараз вона хоче зберегти відносини з Аффлеком і готова боротися за їх роман. Джей Ло визнає, що за 20 років вони сильно змінилися. У них з'явилися діти, за спиною вже чимало інших романів, тому тепер вони дивляться на свої стосунки зовсім по-іншому.

Читайте такожДженніфер Лопес показала, як виглядає без мейкапу та фотошопу (відео)"Це чудово, тому що це зовсім не те, що було багато років тому... це більше вдячність і свято, і це приємно. Коли ви знаходите когось, і ви дійсно, дійсно любите його, і у вас є другий шанс. Це дійсно рідкісна, дорогоцінна, красива річ, і ми не приймаємо це як належне", - розповіла співачка.

Зараз Лопес і Аффлек будують плани. Співачка хоче прожити з актором довге життя і постаріти разом з ним.

Нагадаємо, не так давно Бен Аффлек назвав возз'єднання з Джей Ло одним з кращих рішень в житті.

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